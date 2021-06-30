Путин проведет «Прямую линию» с россиянами 30 июня

Президент России Владимир Путин 30 июня в 18-й раз проведет с россиянами "Прямую линию".

На трансляцию телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выделяют три часа эфирного времени. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени.

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За день до этого Путин провел совещание с членами администрации президента, зампредседателями кабмина и главой Минфина.

РИА Новости передает, что впервые формат "Прямой линии" с президентом появился 24 декабря 2001 года.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссиянеВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным
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