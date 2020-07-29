Путин проведет «большое совещание» по эпидобстановке в России
Владимир Путин в эту среду, 29 июля, проведёт большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства сам выступит с докладом, а также заслушает, в частности, вице-премьера Татьяну Голикову, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу Роспотребнадзора Анну Попову, пишет РИА ФАН.
В ходе совещания будут затронуты вопросы готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, профилактики и лечения респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции, отмечает RT.
Между тем, за минувшей сутки в России выявили 5 475 новых случаев COVID-19. В общей сложности, с начала эпидемии в РФ коронавирусной инфекцией заразились почти 829 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru