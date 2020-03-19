Путин прокомментировал шутку Галкина в свой адрес
Российский президент Владимир Путин оценил шутку в свой адрес, высказанную юмористом Максимом Галкиным.
Свое мнение президент выразил в ходе беседы с журналистом ТАСС Андреем Ванденко. Видео фрагмента интервью агентство опубликовало на своем Youtube-канале.
Ванденко вспомнил шутку Галкина, который заявил, что Путин – не фамилия, а должность. «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», - ответил на это президент.
Как отмечает "Вечерняя Москва", шутка была упомянута в ходе разговора о желании Путина баллотироваться в президенты РФ в 2012 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Антивирусная «панацея»: чача или ладан?
- WSJ: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть
- Общероссийская коронавирусная готовность объявлена
- Гран-при Монако «Формулы-1» отменили впервые с 1954 года
- В Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае