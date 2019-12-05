Путин продлил срок полномочий ректора МГУ Садовничего

Согласно законодательству, предельный возраст для ректоров государственных вузов составляет 65 лет, отмечает Ura.ru

Однако глава государства имеет право продлевать их полномочия два раза по пять лет. При этом полномочия 80-летнего Садовничего уже продлевались в 2009 и 2014 годах.

Ранее СМИ сообщали о подготовке законопроекта, который снимет возрастные ограничения для ректоров высших учебных заведений.

