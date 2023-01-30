Путин продлил срок госслужбы своему спецпредставителю Иванову
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока государственной службы своему специальному представителю Сергею Иванову. Как значится в опубликованном документе, продление будет действовать до 31 января 2024 года.
Иванов с августа 2016 года занимает должность спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» Во вторник, 31 января, ему исполнится 70 лет.
Ранее Сергей Иванов возглавлял администрацию Кремля. До этого занимал руководящие должности в правительстве, а с 2001 по 2007 годы был министром обороны РФ.
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