Путин продлил полпреду в СКФО Чайке срок госслужбы
17 мая 202115:39
Президент РФ Владимир Путин до 21 мая 2022 года продлил срок государственной службы полномочному представителю в СКФО Юрию Чайке.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин продлил срок госслужбы «сверх установленного предельного возраста » заместителю главы МИД РФ Сергею Вершинину, сообщает RT.
Кроме того, президент продлил срок службы генеральному директору министерства Сергею Вязалову.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru