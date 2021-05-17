Путин продлил полпреду в СКФО Чайке срок госслужбы

Президент РФ Владимир Путин до 21 мая 2022 года продлил срок государственной службы полномочному представителю в СКФО Юрию Чайке.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин продлил срок госслужбы «сверх установленного предельного возраста » заместителю главы МИД РФ Сергею Вершинину, сообщает RT.

Кроме того, президент продлил срок службы генеральному директору министерства Сергею Вязалову.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосслужащиеЮрий ЧайкаВладимир ПутинПолпред
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