Путин продлил полномочия генпрокурора Краснова

Полномочия генпрокурора России Игоря Краснова продлены. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Генпрокурор занял свой пост в январе 2020 года, срок его полномочий истекал в первый месяц 2025-го.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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