Путин продлил полномочия генпрокурора Краснова
22 января 202512:26
Полномочия генпрокурора России Игоря Краснова продлены. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Генпрокурор занял свой пост в январе 2020 года, срок его полномочий истекал в первый месяц 2025-го.
Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru