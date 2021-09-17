Путин призвал своевременно ревакцинироваться
Президент России Владимир Путин заявил, что вспышка коронавируса в его ближайшем окружении произошла из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников, сообщает ТАСС.
По его словам, COVID-19 подтвердили у коллег «из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы». Глава государства отметил, что это произошли из-за того, что они «не следили за этими титрами» и вовремя не сделали прививку.
«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», - подчеркнул российски лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что люди из окружения Владимира Путина, заразившиеся коронавирусом, болеют либо бессимптомно, либо в лёгкой форме, сообщает «Свободная пресса».
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