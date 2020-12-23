Путин призвал регионы объявить 31 декабря 2020 года выходным днём

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям сделать 31 декабря 2020 года выходным днём, сообщает ТАСС.

Комментируя предложение руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать выходным последний день года, российский лидер назвал «своеобразной» организацию работы 31 декабря и поэтому следует инициативу поддержать.

«Рекомендую в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделать это», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что на федеральном уровне принять такое решение уже не получится, но в течение следующего года можно будет сделать необходимое и «организовать этот праздничный день», - сказал президент.

Ранее региональным властям позволили самостоятельно объявлять 31 декабря выходным днём, что уже сделали около 20 субъектов, кроме Алтайского края, Псковской области и Якутии, сообщает RT. Неверов заявил, что Новый год - это семейный праздник» и предложил президенту ввести выходной на всероссийском уровне.

