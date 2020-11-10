Путин призвал полицию к максимальной открытости перед обществом

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В ходе видеообращения он заявил, что важнейшим приоритетом полиции должна выбрать открытость перед обществом. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент добавил, что сотрудники правоохранительных органов должны опираться на доверие и уважение людей. Он также отметил особые успехи полиции в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом и противодействия наркоторговле.

Глава государства отметил, что ключевыми задачами МВД остается защита общественного порядка, жизни, безопасности и прав людей. Он заключил свое поздравление благодарностью ветеранам МВД за их службу и готовность делиться уникальным опытом с молодыми сотрудниками.

День сотрудника внутренних дел отмечается 10 ноября с 1962 года. Эта традиция исходит из 1917 года, когда временное правительство подписало постановление о создании «рабочей милиции».

