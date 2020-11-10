Путин призвал полицию к максимальной открытости перед обществом
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В ходе видеообращения он заявил, что важнейшим приоритетом полиции должна выбрать открытость перед обществом. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Президент добавил, что сотрудники правоохранительных органов должны опираться на доверие и уважение людей. Он также отметил особые успехи полиции в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом и противодействия наркоторговле.
Глава государства отметил, что ключевыми задачами МВД остается защита общественного порядка, жизни, безопасности и прав людей. Он заключил свое поздравление благодарностью ветеранам МВД за их службу и готовность делиться уникальным опытом с молодыми сотрудниками.
День сотрудника внутренних дел отмечается 10 ноября с 1962 года. Эта традиция исходит из 1917 года, когда временное правительство подписало постановление о создании «рабочей милиции».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Президенту Перу объявили импичмент из-за взяток
- ФСБ раскрыла имена украинцев, работавших на фашистов во время войны
- Путин призвал полицию к максимальной открытости перед обществом
- В Крыму заявили о прорыве международной блокады
- СК установил причину убийства преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru