Путин призвал обеспечить все федеральные трассы стабильной сотовой связью
Все федеральные трассы в России должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта он отметил, что планируется выполнить эту задачу к 2032 году, однако возможно, это удастся сделать раньше
«Вообще-то у нас планы такие... к 2032 году... Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», - заключил глава государства.
Ранее заместитель главы «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2024 году трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru