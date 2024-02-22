Путин призвал обеспечить все федеральные трассы стабильной сотовой связью

На встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта он отметил, что планируется выполнить эту задачу к 2032 году, однако возможно, это удастся сделать раньше

«Вообще-то у нас планы такие... к 2032 году... Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», - заключил глава государства.

Ранее заместитель главы «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2024 году трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

