Путин призвал обеспечить все федеральные трассы стабильной сотовой связью

Все федеральные трассы в России должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин проехался за рулем КамАЗа до трассы М-12 «Восток»

На встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта он отметил, что планируется выполнить эту задачу к 2032 году, однако возможно, это удастся сделать раньше

«Вообще-то у нас планы такие... к 2032 году... Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», - заключил глава государства.

Ранее заместитель главы «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2024 году трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Мобильная СвязьТрассаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры