Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям

Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно постоянно наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

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«Все объекты должны быть под постоянным контролем. И ключевую роль в решении этой задачи призваны играть органы внутренних дел. У МВД большой опыт и полномочия в сфере», - пояснил он.

Путин также добавил, что по итогу 2023 года количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта снизилась. По его словам, на данный момент важно вывести на новый уровень обеспечения правопорядка и безопасности.

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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