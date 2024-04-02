Путин призвал наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям
Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно постоянно наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
«Все объекты должны быть под постоянным контролем. И ключевую роль в решении этой задачи призваны играть органы внутренних дел. У МВД большой опыт и полномочия в сфере», - пояснил он.
Путин также добавил, что по итогу 2023 года количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта снизилась. По его словам, на данный момент важно вывести на новый уровень обеспечения правопорядка и безопасности.
Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru