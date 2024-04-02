Пострадавшие в «Крокусе» подали заявление в СК об оказании небезопасных услуг
Пострадавшие в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет РФ заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала об оказании небезопасных услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Союза адвокатов России, доктора юридических наук Игоря Трунова.
«Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших», - пояснил он.
По словам Трунова, документ был подан 2 апреля в 10:00 по московскому времени.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следствие проверяет возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале, напоминает «Радиоточка НСН».
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