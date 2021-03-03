Путин призвал МВД активнее выявлять хищения госсредств

Президент России Владимир Путин заявил, что декриминализация экономики и противодействие коррупции является одной из главных задач МВД, сообщает РИА Новости.

На заседании коллегии МВД российский лидер призвал активнее выявлять хищения государственных средств.

«Выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жёстко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж», - заявил глава государства.

Ранее в Севастополе задержан бывший директор Государственного бюджетного учреждения «Горсвет», который подозревается в растрате 18 млн рублей, сообщает RT. По данным ФСБ, он вступил в сговор с руководителем фирмы, подписал акт приёмки и произвёл взаиморасчёт за фактически невыполненные работы по условиям договора.

