Путин призвал Москву «не прибедняться»

Бюджет Москвы сбалансирован, и столичные власти не должны «прибедняться». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе своего выступления сообщил, что власти города планируют заимствовать средства, при этом выражают готовность их обеспечить.

В свою очередь, глава государства заявил, что бюджет Москвы сильный и «верстается со значительным профицитом». В связи с этим Путин призвал столичные власти «не прибедняться», отметив, что у них всё в порядке.

Кроме того, российский лидер выразил надежду, что правительство Москвы продолжит столь же эффективную работу и поможет нуждающимся в поддержке регионам.

