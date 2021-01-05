Путин призвал Москву «не прибедняться»
Бюджет Москвы сбалансирован, и столичные власти не должны «прибедняться». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
Мэр столицы Сергей Собянин в ходе своего выступления сообщил, что власти города планируют заимствовать средства, при этом выражают готовность их обеспечить.
В свою очередь, глава государства заявил, что бюджет Москвы сильный и «верстается со значительным профицитом». В связи с этим Путин призвал столичные власти «не прибедняться», отметив, что у них всё в порядке.
Кроме того, российский лидер выразил надежду, что правительство Москвы продолжит столь же эффективную работу и поможет нуждающимся в поддержке регионам.
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