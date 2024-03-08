Путин призвал молодежь из 180 стран мира строить будущее вместе
8 марта 202410:00
Владимир Путин на церемонии закрытия фестиваля молодежи отметил, что его участники такие разные внешне, но их всех объединяет то, что в России называется традиционными ценностями.
Он призвал молодежь из 180 стран мира наладить общение друг с другом, чтобы строить будущее вместе. Глава государства подчеркнул, что люди должны стремится к тому, чтобы сделать мир более справедливым и безопасным.
Темы, которые поднял президент России, касаются создания равного мира, идеи справедливости, уважения к другим странам и традиционным ценностям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru