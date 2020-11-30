Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения

Президент России Владимир Путин заявил, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время онлайн-встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым российский лидер отметил, что властям «следует таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания».

По словам Путина, это многовекторный процесс, который касается также создания новых рабочих мест, в том числе за счёт реализации инвестпроектов. «Но на это нужно обращать внимание, конечно», - добавил президент.

Ранее стало известно, что ежегодная итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря и из-за сложной эпидемиологической обстановки глава государства выйдет на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёве.

