Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Мингалею Шаймуратову, который погиб в 1943 во время выхода из вражеского тыла. Об этом сообщает ТАСС.
Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Генерал-майор Шаймуратов был командиром Башкирской кавалерийской дивизии. Ранее ему был посмертно присвоен орден Красной Звезды. Также в родной деревне героя, которая была переименована в его честь, был установлен памятник. Шаймуратову посвящен документальный фильм "Генерал" и ряд книг, в Уфе открыт музей и установлен бюст в Парке Победы на Аллее Славы.
Генерал Шаймуратов родился в 1899 году в башкирском селе Биштяки. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под его руководством преодолела более 4 тыс километров, 78 солдат в составе дивизии были награждены званием Героя СССР, еще 5 стали полными кавалерами Ордена Славы.
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