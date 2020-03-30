Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Генерал-майор Шаймуратов был командиром Башкирской кавалерийской дивизии. Ранее ему был посмертно присвоен орден Красной Звезды. Также в родной деревне героя, которая была переименована в его честь, был установлен памятник. Шаймуратову посвящен документальный фильм "Генерал" и ряд книг, в Уфе открыт музей и установлен бюст в Парке Победы на Аллее Славы.

Генерал Шаймуратов родился в 1899 году в башкирском селе Биштяки. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под его руководством преодолела более 4 тыс километров, 78 солдат в составе дивизии были награждены званием Героя СССР, еще 5 стали полными кавалерами Ордена Славы.



