Путин присвоил пятерым россиянам звания Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому пятеро россиян, за особые трудовые заслуги перед государством и народом, были удостоены звания Героя Труда, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что звание присвоено заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову, художественному руководителю и директору дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мураду Кажлаеву, капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадию Антохину, трактористу ООО имени Кирова Александру Бондаренко, а также машинисту крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» в Кузбассе Людмиле Сусляковой.
Ранее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени был награждён лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает RT. Как говорится в указе, который подписал Путин, политика наградили «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
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