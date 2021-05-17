Путин присвоил имена исторических личностей российским аэропортам
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 44 российским аэропортам присвоены имена выдающихся деятелей, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, международному аэропорту Анадырь (Угольный) присвоено имя писателя Юрия Рытхэу, международному аэропорту Архангельск (Талаги) - имя писателя Федора Абрамова, международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) - имя основателя горнозаводской промышленности в Сибири и на Урале Акинфия Демидова.
Международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) отныне будет называться в честь российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского, международный аэропорт Владивосток (Кневичи) - в честь путешественника Владимира Арсеньева, международный аэропорт Казань - в честь поэта Габдуллы Тукая.
Имя императрицы Елизаветы Петровны присвоено международному аэропорту Калининград (Храброво), имя философа и изобретателя Константина Циолковского - международному аэропорту Калуга (Грабцево), имя оперного певца Дмитрия Хворостовского - международному аэропорту Красноярск, имя поэта Владимира Высоцкого - международному аэропорту Магадан (Сокол), писателя Михаила Лермонтова - международному аэропорту Минеральные Воды.
Международным воздушным гаваням Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Мурманск и Нижнекамск (Бегишево) присвоены имена Екатерины II, лётчика-испытателя Владимира Коккинаки, Николая II и министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева, соответственно.
В честь советского нефтяника Виктора Муравленко назвали международный аэропорт Нижневартовск, в честь лётчика-испытателя Валерия Чкалова - международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино), в честь советского военачальника Александра Покрышкина - международный аэропорт Новосибирск (Толмачево), в честь академика Ивана Губкина - аэропорт Новый Уренгой, в честь исследователя Арктики Николая Урванцева - аэропорт Норильск.
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково присвоили имена русского писателя Александра Пушкина, учёного Михаила Ломоносова и советского авиаконструктора Андрея Туполева, соответственно.
Кроме того, международному аэропорту Астрахань (Нариманово) присвоено имя художника Бориса Кустодиева, международному аэропорту Белгород получил имя архитектора Владимира Шухова, а международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) - имя Петра Великого.
Ранее журнал Forbes составил список самых удобных аэропортов в России, сообщает Ura.ru. В ТОП-10 вошли московские воздушные гавани Шереметьево и Домодедово, а также аэропорты Красноярска, Симферополя, Ростова, Уфы, Самары, Санкт-Петербурга, Калининграда и Екатеринбурга.
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