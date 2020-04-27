Путин присвоил Героя труда Юрию Соломину и Леониду Рошалю
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда. Среди получивших его – президент Института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и художественный руководителю Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.
Доктору медицинских наук Рошалю сегодня исполнилось 87 лет. Народный артист СССР Соломин 18 июня отметит 85-летний юбилей.
Звание Героев труда также удостоены управляющий директор авиационного завода в Улан-Удэ Леонид Белых, тренер Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления стана горячей прокатки «Магнитогорского металлургического комбината» Александр Моторин.
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