Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 12 российским городам было присвоено звание «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что почётное звание присвоено городам Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

В указе говорится, что почётное звание «Город трудовой доблести» данным городам было присвоено «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Путин подписал указ, согласно которому 44 российским аэропортам были присвоены имена исторических личностей, сообщает RT. В частности, международный аэропорт Ульяновска был назван в честь историка и литератора Николая Карамзина, а имя поэта Владимира Высоцкого присвоено международному аэропорту Магадан (Сокол).

