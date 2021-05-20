Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 12 российским городам было присвоено звание «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля.
В документе говорится, что почётное звание присвоено городам Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.
В указе говорится, что почётное звание «Город трудовой доблести» данным городам было присвоено «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Путин подписал указ, согласно которому 44 российским аэропортам были присвоены имена исторических личностей, сообщает RT. В частности, международный аэропорт Ульяновска был назван в честь историка и литератора Николая Карамзина, а имя поэта Владимира Высоцкого присвоено международному аэропорту Магадан (Сокол).
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