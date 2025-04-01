Путин приравнял зарплату губернаторов к выплатам вице-премьерам

Российский президент Владимир Путин приравнял зарплаты губернаторов к выплатам вице-премьерам, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

C 2026 года главы регионов будут получать такие же зарплаты, как и вице-премьеры, указ вступает в силу 1 января.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться из федерального бюджета, финансирование должно обеспечить правительство.

Ранее эксперты институтов РАН и Плехановского университета предложили повторить в РФ так называемое «сингапурское чудо», в рамках которого для роста экономики необходимо резко поднять зарплаты чиновникам ради их желания работать на результат. Об этом со ссылкой на их работу, опубликованную в журнале «Вопросы философии», пишет РБК.

Такой процесс в статье называют «высокоэффективным управлением в сочетании с тотальным перфекционизмом». Для него ученые предлагают выстроить новую модель оплаты труда и премирования региональных чиновников, а также изменить систему оценки эффективности губернаторов, региональных министерств и ведомств.

«Сингапурская» модель будет неэффективной для российских чиновников, оценка их индивидуальной активности сведется к полной власти начальника, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев Telegram-каналу «Радиоточке НСН».

