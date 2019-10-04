Путин приехал в Тамань

4 октября 201915:24

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в Тамань, где побывает в «Портово-индустриальном парке» группы компаний «Отэко», возведённый за счёт частных инвесторов. Глава государства осмотрит промышленный парк и грузовые терминалы, передает ТАСС.

Владелец «Отэко» - предприниматель из Бельгии Мишель Литвак. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, данный проект – чрезвычайно положительный пример вложения иностранных инвестиций в России. Порт также способствует появлению новых рабочих мест в Краснодарском крае.

После ознакомления с работой портового парка Владимир Путин возвратится в Сочи для участия в первом заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

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ФОТО: Сергей Гунеев / РИА Новости
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