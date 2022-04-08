Путин приехал проститься с Жириновским

Президент РФ Владимир Путин посетил траурную церемонию прощания с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским. Кортеж главы государства подъехал к Колонному залу Дома Союзов.

Путин подошёл к открытому гробу с букетом красных роз и перекрестился. Прощание проходит с участием гвардейцев президентского полка.

Ранее сегодня утром в храме Христа Спасителя прошло отпевание политика, которое возглавил патриарх Кирилл. В ЛДПР утверждают, что он по собственной инициативе выразил желание лично отпеть Владимира Вольфовича, отличавшегося неоднозначным отношением к религии, в частности, к христианству.

Владимир Жириновский по официальным сообщениям умер в Москве 6 апреля в возрасте 75 лет. В начале февраля он попал в больницу с COVID-19 после восьми прививок от коронавируса.

Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.

