Путин приехал проститься с Жириновским
Президент РФ Владимир Путин посетил траурную церемонию прощания с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским. Кортеж главы государства подъехал к Колонному залу Дома Союзов.
Путин подошёл к открытому гробу с букетом красных роз и перекрестился. Прощание проходит с участием гвардейцев президентского полка.
Ранее сегодня утром в храме Христа Спасителя прошло отпевание политика, которое возглавил патриарх Кирилл. В ЛДПР утверждают, что он по собственной инициативе выразил желание лично отпеть Владимира Вольфовича, отличавшегося неоднозначным отношением к религии, в частности, к христианству.
Владимир Жириновский по официальным сообщениям умер в Москве 6 апреля в возрасте 75 лет. В начале февраля он попал в больницу с COVID-19 после восьми прививок от коронавируса.
Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.
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