Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод»
Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, где намерен побывать на ведущих машиностроительных предприятиях - АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе посещения УВЗ глава государства пообщается с рабочими.
Путин также ознакомится с продукцией флагмана отечественного танкостроения. Президенту продемонстрируют бронированные машины перед передачей войскам. На площадке «Уральских локомотивов» Путин возглавит совещание, посвящённое проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Санкт-Петербург».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президентский самолёт приземлился в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.
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