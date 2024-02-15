Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод»

Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область, где намерен побывать на ведущих машиностроительных предприятиях - АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе посещения УВЗ глава государства пообщается с рабочими.

Путин также ознакомится с продукцией флагмана отечественного танкостроения. Президенту продемонстрируют бронированные машины перед передачей войскам. На площадке «Уральских локомотивов» Путин возглавит совещание, посвящённое проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Санкт-Петербург».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президентский самолёт приземлился в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.

