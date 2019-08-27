Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019

Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что выставку также посетит турецкий коллега российского лидера Реджеп Тайип Эрдоган. Главы государств намерены осмотреть экспозиции форума. После этого стороны обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ряд международных вопросов, подчёркивает RT.

Ранее стало известно, что аэропорт Жуковский перед МАКС-2019 модернизирует систему отпугивания птиц. Как отмечает РИА ФАН, в частности, авиагавань закупила новое оборудование – по всему периметру аэродрома появится дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования.

Напомним, международный аэрокосмический салон открылся сегодня, 27 августа, и продлится до 1 сентября. По предварительным оценкам, МАКС-2019 посетит 500 тысяч человек.

К слову, медицинское сопровождение Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском обеспечат более 20 бригад обеспечат. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в областном Минздраве.

