Путин предупредил Грефа о возможных потерях из-за «обмана» с Будённым

Президент России Владимир Путин дал ироничный совет руководителю Сбербанка Герману Грефу более внимательно отслеживать возможные потери компании из-за «дезинформации». Неожиданный момент возник во время основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022, в которой принял участие глава государства.

Греф представил очередного выступающего с презентацией - сотрудника Института искусственного интеллекта. Оказалось, что молодого специалиста зовут Семен Будённый. Президент поинтересовался отчеством выступающего, проведя аналогию с советским полководцем Семёном Михайловичем Будённым.

Ученый сказал, что отчество у него другое, после чего глава Сбера заявил, что он имеет родственные связи с маршалом. Однако выступающий отрицал и это. Греф объяснил своё утверждение тем, что его дезинформировали на этот счёт, «обманув».

«Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», - прокомментировал с усмешкой президент.

Ранее Сбербанк отчитался о чистой прибыли с начала года, которая превысила 50 миллиардов рублей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей.

