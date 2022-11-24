Путин предупредил Грефа о возможных потерях из-за «обмана» с Будённым
Президент России Владимир Путин дал ироничный совет руководителю Сбербанка Герману Грефу более внимательно отслеживать возможные потери компании из-за «дезинформации». Неожиданный момент возник во время основной дискуссии международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022, в которой принял участие глава государства.
Греф представил очередного выступающего с презентацией - сотрудника Института искусственного интеллекта. Оказалось, что молодого специалиста зовут Семен Будённый. Президент поинтересовался отчеством выступающего, проведя аналогию с советским полководцем Семёном Михайловичем Будённым.
Ученый сказал, что отчество у него другое, после чего глава Сбера заявил, что он имеет родственные связи с маршалом. Однако выступающий отрицал и это. Греф объяснил своё утверждение тем, что его дезинформировали на этот счёт, «обманув».
«Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», - прокомментировал с усмешкой президент.
Ранее Сбербанк отчитался о чистой прибыли с начала года, которая превысила 50 миллиардов рублей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей.
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