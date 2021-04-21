Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей семьям со школьниками
Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников.
«Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реально располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, мы и дальше пойдем, но этого еще не произошло. И в этой связи я предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на первоклашек, ребят, которые только пойдут учиться», - заявил президент, обращаясь к Федеральному собранию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru