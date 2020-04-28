Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с российскими губернаторами предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи.

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Отметим, что 28 апреля считается днем создания службы скорой помощи в России и неофициально отмечается работниками этой сферы.

В этой связи глава государства поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и водителей экипажей скорой помощи.

Отметим, что в ходе сегодняшнего совещания президент распорядился продлить «выходной» режим на 6,7 и 8 мая с сохранением зарплаты. Таким образом режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Kremlin.ru
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