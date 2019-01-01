Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге

При решении о строительстве храма в Екатеринбурге необходимо учесть мнение местных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Дождь».

По его словам, необходимо провести опрос местного населения и по его итогам принимать решение.

«Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос, и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте», — приводят слова главы государства «Дни.ру».

Также Владимир Путин выразил удивление сложившейся ситуацией, так как, по его словам, обычно граждане просят построить храм, а в данном случае всё сложилось иначе, отмечает «Свободная пресса».