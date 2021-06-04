Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства предложил продлить данную программу во всех регионах России до 1 июля 2022 года.

«Будут внесены некоторые изменения, а именно - установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в три миллиона рублей», - сказал российский лидер.

Льготная ипотека была запущена в середине апреля 2020 года. Программа распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей в других регионах, отмечает RT. В октябре прошлого года действие льготной ипотеки продлили до 1 июля 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Владимир ПутинГосподдержкаИпотекаЛьготы
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