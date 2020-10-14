Путин предложил продлить действие льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2021 года.
На совещании Путина с правительством глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что льготная ипотека под 6,5% годовых, которая заработала в России в конце апреля 2020 года, стала одной из самых успешных антикризисных мер. В настоящее время банки уже выдали более 220 тысяч кредитов на сумму 630 млрд рублей.
Премьер отметил, что на льготную ипотеку приходится более 90% всех кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках. При этом данная программа поддерживает не только семьи, но строительную отрасль. Мишустин отметил важность продления программы до 1 июля 2021 года и заявил, что в правительстве готовы быстро подготовить все необходимые распоряжения.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья была запущена в России в апреле в рамках поддержки населения в условиях пандемии. Изначально окончание срока действия было установлено 1 ноября 2020 года.
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