Путин предложил превратить конкурс «Учитель года» в «Форт Байярд»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурс «Учитель года» нужно модернизировать и сделать из него более зрелищное шоу, сообщает Ura.ru.

Выступая на заседании Госсовета, посвящённого началу учебного года, российский лидер привёл в пример шоу «Форт Байярд", где «хорошо бегают-прыгают», и которое «смотрят миллионы».

«Можно сделать шоу с нашими учителями», - глава государства.

Путин отметил, что педагогов «не надо заставлять бегать и прыгать», однако «сделать такие программы можно на самом современном уровне».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму коммунисты планируют отменить ЕГЭ и принять закон о всеобщем бесплатном образовании, сообщает «Свободная пресса».

