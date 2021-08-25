Путин предложил превратить конкурс «Учитель года» в «Форт Байярд»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурс «Учитель года» нужно модернизировать и сделать из него более зрелищное шоу, сообщает Ura.ru.
Выступая на заседании Госсовета, посвящённого началу учебного года, российский лидер привёл в пример шоу «Форт Байярд", где «хорошо бегают-прыгают», и которое «смотрят миллионы».
«Можно сделать шоу с нашими учителями», - глава государства.
Путин отметил, что педагогов «не надо заставлять бегать и прыгать», однако «сделать такие программы можно на самом современном уровне».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму коммунисты планируют отменить ЕГЭ и принять закон о всеобщем бесплатном образовании, сообщает «Свободная пресса».
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