Путин предложил предоставлять участникам спецоперации субсидии на газификацию

По словам президента России, с момента старта программы в 2021 году ей успели воспользоваться 375 тысяч домохозяйств России. Вместе с тем имеется техническая возможность присоединения свыше миллиона домохозяйств.

В 2022 году правительство приняло решение сделать программу социальной газификации бессрочной с расширением на школы, больницы и поликлиники, где возможен перевод теплоснабжения на природный газ. Ожидается, что действие программы распространится еще на ряд категорий россиян.

Ранее сообщалось, что регулируемые цены на газ «Газпрома» повысят с 1 июля 2024 года на 8% для всех категорий потребителей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

