Путин предложил предоставлять участникам спецоперации субсидии на газификацию
Российский лидер Владимир Путин предложил предоставлять субсидии на газовое оборудование и его установку в рамках программы социальной газификации участникам спецоперации, членам их семей, инвалидам первой группы и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам президента России, с момента старта программы в 2021 году ей успели воспользоваться 375 тысяч домохозяйств России. Вместе с тем имеется техническая возможность присоединения свыше миллиона домохозяйств.
В 2022 году правительство приняло решение сделать программу социальной газификации бессрочной с расширением на школы, больницы и поликлиники, где возможен перевод теплоснабжения на природный газ. Ожидается, что действие программы распространится еще на ряд категорий россиян.
Ранее сообщалось, что регулируемые цены на газ «Газпрома» повысят с 1 июля 2024 года на 8% для всех категорий потребителей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru