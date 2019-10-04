Путин предложил Минздраву использовать опыт «Росатома» как корпорации

Владимир Путин предложил внедрить в здравоохранение корпоративную систему управления, аналогичную «Росатому». Президент РФ отметил эффективную работу последнего. Он поднял эту тему во врем заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Пути поставил в заслугу первому заместителю главы своей администрации Сергею Кириенко создание эффективного механизма работы «Росатома». По словам президента, в этом случае Минздрав будет выполнять функции контроля, проверки, составления методик. Само же здравоохранение, как система оказания услуг населению, работает именно как корпорация, передает ТАСС.

