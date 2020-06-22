Путин пожал руки ветеранам и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Вечному огню на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Таким образом глава государства почтил память павших в Великой Отечественной войне в 79-ю годовщину нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз.
Церемония состоялась в официально отмечаемый в стране День памяти и скорби. В Александровский сад пришли также ветераны и воспитанники суворовских училищ, передает Газета.ру.
Перед возложением венка президент лично поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку. После церемонии состоялась минута молчания, а затем Путин также возложил цветы на аллее городов-героев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
592 тыс.+7 600 / сут.
Умерли
8 206+95 / сут.
Выздоровели
344 тыс.+4 705 / сут.
- Парад Победы 24 июня отменили в Краснодаре
- Адвокат пророчит Сербренникову условный срок
- Раскрыты документы об убийстве 900 красноармейцев нацистами в Крыму
- Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова
- Лежащему на диване портрету Путина в его кабинете дали объяснение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru