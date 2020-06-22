Путин пожал руки ветеранам и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Вечному огню на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Таким образом глава государства почтил память павших в Великой Отечественной войне в 79-ю годовщину нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз.

Церемония состоялась в официально отмечаемый в стране День памяти и скорби. В Александровский сад пришли также ветераны и воспитанники суворовских училищ, передает Газета.ру.

Перед возложением венка президент лично поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку. После церемонии состоялась минута молчания, а затем Путин также возложил цветы на аллее городов-героев.

