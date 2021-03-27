Путин поздравил военнослужащих с Днем войск Национальной гвардии
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил военнослужащих с Днем войск Национальной гвардии РФ, отметив заслуги Росгвардии в борьбе с терроризмом и охране безопасности граждан.
Как отметил глава государства, созданная пять лет назад структура стала самостоятельным значимым органом обеспечения правопорядка и защиты прав и интересов россиян и общества. Президент подчеркнул, что Росгвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач.
Кроме того, по словам Путина, военнослужащие «достойно, с уважением к людям, заботой об их здоровье» реализуют профилактические режимы, введенные в российских регионах из-за пандемии коронавируса.
Президент особо подчеркнул, что сотрудники Росгвардии сохраняют преемственность традиций Внутренних войск, служб МВД, подразделений ОМОН и СОБР, продолжая путь «стойкости и мужества, честного и преданного служения Родине и народу».
«Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своем посту», — добавил глава государства.
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