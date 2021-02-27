Путин поздравил служащих сил специальных операций с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем сил специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. <...> Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооруженных Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности», — сказал глава государства.
Лидер страны поблагодарил служащих сил специальных операций «за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге», а также пожелал успехов и здоровья.
День сил специальных операций отмечается в России с 2015 года. По данным СМИ, памятная дата связана с событиями 27 февраля 2014 года в Крыму.
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