Путин поздравил школьников и студентов с началом учебного года

Президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции поздравил школьников и студентов с Днём знаний.

«Хочу искренне пожелать успехов кому, прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог», - отметил глава государства.

Путин также упомянул, что система образования возвращается к обычной работе после пандемии коронавируса. Вместе с тем президент призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения.

«Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье и здоровье тех, кто находится рядом с вами», - приводит его слова RT.

