Путин поздравил школьников и студентов с началом учебного года
Президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции поздравил школьников и студентов с Днём знаний.
«Хочу искренне пожелать успехов кому, прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог», - отметил глава государства.
Путин также упомянул, что система образования возвращается к обычной работе после пандемии коронавируса. Вместе с тем президент призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения.
«Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье и здоровье тех, кто находится рядом с вами», - приводит его слова RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Путин поздравил школьников и студентов с началом учебного года
- Белорусский ОМОН задержал более 10 протестующих студентов
- Москвичам спрогнозировали пасмурную и дождливую осень
- Россия занимает 56 место в мире по заражению коронавирусом на 100 тыс. населения
- В России стартовала прививочная кампания против гриппа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru