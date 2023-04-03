Путин поздравил с днем рождения главу МГУ Садовничего с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ректору Московского государственного университета им. Ломоносова Виктору Садовничему по случаю его дня рождения.
Академику РАН сегодня исполнилось 84 года. Глава государства, в частности, отметил, что российский учёный имеет высокий авторитет в научной среде в качестве крупного исследователя и организатора, руководителя одного из ведущих вузов страны.
По слова Путина, коллеги, студенты и выпускники МГУ положительно отзываются о профессиональных качествах ректора, обращают внимание на его творческий потенциал, а также доброжелательное отношение к людям. Президент пожелал Виктору Садовничему крепкого здоровья, воплощения в жизнь планов и задумок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru