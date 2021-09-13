Путин поздравил Розенбаума с 70-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, певца, композитора и поэта Александра Розенбаума с 70-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства пожелал юбиляру здоровья и успехов, отметив его «большой вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства».
«Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Ранее глава государства вручил государственные награды российским победителям и призёрам летних Паралимпийских игр в Токио, сообщает RT.
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