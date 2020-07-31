Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом
Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, знаменующим окончание хаджа (паломничество).
Для каждого мусульманина этот праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему, отметил глава государства.
Путин добавил, что мусульмане, поддерживая духовные традиции, вносят вклад в сохранение культурного многообразия России и способствуют укреплению межнационального согласия, сообщается на сайте Кремля.
Из-за пандемии коронавируса праздник Курбан-байрам в мечетях в этом году пройдёт без верующих. В московской Соборной мечети праздничный намаз проведут только духовенство и персонал.
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