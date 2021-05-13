Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте президента РФ.

Путин отметил, что праздник олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. По словам президента, мусульманские организации активно принимают участие в жизни России, осуществляют благотворительную и просветительскую деятельность. «От души желаю вам успехов, здоровья, благополучия», — добавил Владимир Путин.

Мусульманский праздник Ураза-байрам в 2021 году отмечается 13 мая в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПраздникРоссияМусульманеВладимир Путин
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