Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, которые отмечается по окончании поста и священного месяца Рамадан.

Глава государства отметил, что российские последователи ислама чтят исторические, религиозные и культурные традиции предков, а также приобщают к ним подрастающее поколение.

Как отмечается в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля, мусульманская община России «вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи».

Путин также подчеркнул важную гуманитарную и благотворительную миссию мусульманского духовенства и религиозных организаций в условиях распространения коронавируса COVID-19.

