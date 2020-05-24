Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, которые отмечается по окончании поста и священного месяца Рамадан.
Глава государства отметил, что российские последователи ислама чтят исторические, религиозные и культурные традиции предков, а также приобщают к ним подрастающее поколение.
Как отмечается в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля, мусульманская община России «вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи».
Путин также подчеркнул важную гуманитарную и благотворительную миссию мусульманского духовенства и религиозных организаций в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
344 тыс.+8 599 / сут.
Умерли
3 541+153 / сут.
Выздоровели
113 тыс.+5 363 / сут.
- ВЦИОМ и посольство РФ ответили Bloomberg по поводу рейтинга Путина
- Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
- Онищенко назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19
- В Москве обновлён минимум по новым случаям COVID-19 с начала мая
- В России выявили 8599 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru