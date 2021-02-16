Путин поздравил КамАЗ с 45-летием выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин направил поздравление трудовому коллективу и ветеранам КамАЗа по случаю 45-летия со дня выпуска заводом первого автомобиля. Праздничный адрес на имя генерального директора группы компаний Сергея Когогина публикует официальны сайт Кремля.

Как отмечает российский лидер, строительство «КамАЗа» по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства.

Путин с удовлетворением констатировал, что грузовики производства Камского автомобильного завода в Набережных Челнах находят применение в различных сферах — в строительстве и ЖКХ, на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, в армии.

Президент также оценил работу коллектива КамАЗа на перспективу. По словам Владимира Путина, на заводе формулируются смелые идеи и поистине инновационные подходы. Среди прорывных технологий, которые внедряются на предприятии, он, в частности, упомянул предстоящее производство автомобилей-беспилотников.

Как отмечают «Известия», на днях КамАЗ обнародовал видеоролик об электрическом смарт-кроссовере «Кама-1», который был представлен в конце прошлого года.

Первый автомобиль сошел с конвейера КамАза 16 февраля 1976 года.

