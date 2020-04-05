Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в День геолога поздравил представителей этой профессии с праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что страна гордится достижениями многих поколений геологов, Они внесли вклад в укрепление промышленного и энергетического потенциала страны, в развитие экономики.
Президент обратил внимание на сложность и важное значение профессии геолога.
«Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу», - сказано в телеграмме.
Глава государства считает, что компетентность и внедрение современных технологий, сохранение наследия ветеранов отрасли в дальнейшем также помогут геологам решать поставленные задачи.
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