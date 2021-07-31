Шойгу: ВДВ готовы выполнять задачи любой сложности
Воздушно-десантные войска являются подразделениями, которые оснащены новейшим вооружением и техникой. Они способны выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления в подмосковном Алабино на Кургане Славы, где проходит военно-спортивный праздник, посвященный 91-й годовщине образования ВДВ.
По словам Шойгу, сегодня ВДВ – это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего России. Он уверен, что это высокомобильный род войск и без него невозможна защита нашей страны.
По мнению министра, личный состав ВДВ демонстрирует безупречное боевое мастерство и умение добиваться решения поставленных задач.
Ранее Глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал вывод американских войск из Афганистана.
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