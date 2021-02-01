Путин потребовал защитить интересы непрофессиональных инвесторов
Президент России Владимир Путин заявил, что вложение средств в ценные бумаги «по определению более рискованно, чем банковские вклады», сообщает ТАСС.
На совещании о ситуации в банковской сфере глава государства отметил, что параллельно со снижением кредитных ставок и ставок по депозитам, развиваются «другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг».
Российский лидер подчеркнул, что граждане, которые вкладываются в ценные бумаги, не должны стать «новой версией обманутых дольщиков».
«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков», - резюмировал Путин.
Ранее финансовый советник Анна Харченко рассказала, что российский рынок «один из самых щедрых» на дивиденды, сообщает Газета.ру. При этом она отметила, что перед тем, как инвестировать в акции, нужно изучить принципы работы
инструментов на рынке ценных бумаг.
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