Путин потребовал защитить интересы непрофессиональных инвесторов

Президент России Владимир Путин заявил, что вложение средств в ценные бумаги «по определению более рискованно, чем банковские вклады», сообщает ТАСС.

На совещании о ситуации в банковской сфере глава государства отметил, что параллельно со снижением кредитных ставок и ставок по депозитам, развиваются «другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг».

Российский лидер подчеркнул, что граждане, которые вкладываются в ценные бумаги, не должны стать «новой версией обманутых дольщиков».

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков», - резюмировал Путин.

Ранее финансовый советник Анна Харченко рассказала, что российский рынок «один из самых щедрых» на дивиденды, сообщает Газета.ру. При этом она отметила, что перед тем, как инвестировать в акции, нужно изучить принципы работы





инструментов на рынке ценных бумаг.

