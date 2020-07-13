Путин потребовал скорректировать нацпроекты

Президент Российской Федерации распорядился скорректировать национальные проекты в течение трёх месяцев. Такое требование он озвучил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как пояснил глава государства, нацпроекты необходимо подправить на основе указа президента РФ о целях национального развития до 2030 года, который будет выпущен в ближайшее время. Документ будет подготовлен с учетом результатов голосования по изменению Конституции, а также по итогам сегодняшней дискуссии на Совете, отмечает RT.

По оценке президента, решения, которые будут выработаны, должны задать направления во всех ключевых сферах, наметить развитие страны на годы вперед. Как подчеркнул Владимир Путин, на основе поправок в Основной закон необходимо делать жизнь россиян «лучше, комфортнее, удобнее».

